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【職場熱話】兼職辭職要一個月通知？如果不是就賠錢 網民一致認為擺明欺騙

理財智慧 11:00 2021/07/22

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兼職是不是隨時都可以辭職？雖然兼職的工作性質與全職不同，但近日有網民於網上討論區發文，以「兼職都要一個月通知？公司是不是騙我？」為題，向網民詢問公司要求兼職，即使辭職都要一個月通知。如果不是就要賠錢，勞工法例有沒有這樣要求。

接圖了解更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

 

【兼職推介】中國宣道神學院聘兼職事務員 時薪90元 需3年工作經驗  【下一頁

 

此帖文一出，大多數網民認為公司擺明欺騙樓主，並解釋道：「沒有合約不用一個通知，就算有合約說明，但兼職很多公司都不用通知可以即時走。」、「有沒有合約？不肯定可以打電話去勞工處詢問。」有網另有見解：「口頭合約都是合約，如果有試用期，試用期首月即日離職、試用期後不少於7天通知期，或代通知金。如果沒有試用期，一個月通知期或代通知金。」

 

 

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責任編輯：陳頌潔

兼職 勞工處 勞工法例 試用期 辭職

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