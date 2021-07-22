【職場熱話】兼職辭職要一個月通知？如果不是就賠錢 網民一致認為擺明欺騙

兼職是不是隨時都可以辭職？雖然兼職的工作性質與全職不同，但近日有網民於網上討論區發文，以「兼職都要一個月通知？公司是不是騙我？」為題，向網民詢問公司要求兼職，即使辭職都要一個月通知。如果不是就要賠錢，勞工法例有沒有這樣要求。

接圖了解更多，樓主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【兼職推介】中國宣道神學院聘兼職事務員 時薪90元 需3年工作經驗 【下一頁】

此帖文一出，大多數網民認為公司擺明欺騙樓主，並解釋道：「沒有合約不用一個通知，就算有合約說明，但兼職很多公司都不用通知可以即時走。」、「有沒有合約？不肯定可以打電話去勞工處詢問。」有網另有見解：「口頭合約都是合約，如果有試用期，試用期首月即日離職、試用期後不少於7天通知期，或代通知金。如果沒有試用期，一個月通知期或代通知金。」

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳頌潔