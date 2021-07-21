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【Tesla】Tesla無懼電動車競爭　今年將向其他電動車開放充電網絡

科技 15:40 2021/07/21

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特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Mask）表示，計劃在今年內開放超級充電站網絡（Supercharger）給其他車廠的電動車使用。 雖然實施地點尚未公布，不過外界猜測德國、挪威、瑞典可能是其中幾個率先開放的國家。

Tesla的電動車快速充電站網路在全球有2.5萬個據點，擁有一定優勢。特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Mask）表示，計劃在今年內開放超級充電站網絡（Supercharger）給其他車廠的電動車使用。 雖然實施地點尚未公布，不過外界猜測德國、挪威、瑞典可能是其中幾個率先開放的國家。

馬斯克提到，未來在全球各國的Tesla充電站也將陸續開放給其他電動車使用。目前，Tesla車主可透過轉接器，使用其他廠牌的充電站。但Tesla旗下新版的超級充電座只開放給Tesla電動車充電，其他品牌因裝置不相容無法使用。

【數碼轉型】奢侈品牌進軍科技界成大勢　LV推出藍牙喇叭　

據路透社報道，德國運輸部長Andreas Scheuer表示，為讓所有電動車的駕駛充電更加便利，正在說服Tesla開放其充電網路。 美國總統拜登（Joe Biden）上月與參院兩黨亦提出基建協商方案，其中有75億美元（約583億港元）準備用於包括充電站在內的電動車基礎建設。倘Tesla日後在美國開放大量充電站，並以可再生能源為汽車供電，相信可獲得政府額外資助。

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責任編輯：張凱琳

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