【航空自救】聯合航空業績超預期　料旅遊需求2023年全面復甦

▲ 美國聯合航空（United Airlines）周二公布業績，淨虧損4.34億美元（約33億港元），連續第6季虧損。然而，旅遊需求急增，該企相信航空需求將在2023年全面復甦。

美國聯合航空（United Airlines）周二公布業績，淨虧損4.34億美元（約33億港元），連續第6季虧損。然而，旅遊需求急增，該企相信航空需求將在2023年全面復甦。

【東京奧運】Brompton針對東京奧運推新品 限售2020部特別版摺車

由於航空業復甦，美國聯合航空第二季度收入增加，達54.7億（約425億港元），高於預期的53.7億美元（約417億港元）。期內經調整的虧損亦收窄逾51%至12.6億美元（約98億港元）。

聯合航空稱，隨疫苗推出、新冠肺炎病例減少及防疫措施放寬，機票預訂量激增。除旅遊需求上升外，貨運收入亦比去年增長了近51%，達6.06億美元（約47億港元），表現亮眼。

據悉，聯合航空提高了預期收入。該公司認爲，隨旅遊需求反彈，預計第三季度和第四季度稅前淨收入為正數。事實上，該企自2019年第四季度以來沒有錄得盈利，預計2021年第三季度的運力將比疫情前水平低26%。該公司相信，航空需求將在2023年全面復甦。聯合航空執行長Scott Kirby亦強調，其企業已到達轉捩點，將有望再次錄得盈利。

聯合航空和其他航空公司對航空業復甦持樂觀態度。該企上月表示，已訂購270架波音和空中巴士飛機，並預計將為新飛機招聘約25,000名員工，以推動新冠疫情後對航空業的需求。

【出口展望】DHL空運指數第三季升至42.9 電子產品及部件增長最多

【颱風假】台灣在家工作不能放「颱風假」 香港可以嗎？

責任編輯：張凱琳

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】