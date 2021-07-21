【英國王室】哈里明年出自傳 故意搶英女王搶風頭？

英女王將於2022年在位滿70周年，預料將舉行白金禧年慶祝典禮。然而同一年內，哈里王子的自傳預料亦會面世。有英國傳媒報道，英國王室對哈里選擇於英女王登基白金禧年出版自傳，感到十分憤怒，英女王或因此收回哈里及其太太梅根慶典邀請。有王室人士更認為，哈里是故意選擇明年出自傳。

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英女王將於明年成為英國首位，在位70年的英國君主，英國王室正為慶祝事宜做準備。有消息人士預料，英女王計劃邀請哈里（Prince Harry）一家，包括其太太梅根（Meghan Markle）及兩名曾孫出席典禮。英國傳媒《每日郵報》（Daily Mail）引述英國王室消息人士報道，英女王或因哈里選擇出版自傳決定，取消邀請哈里一家出席的決定。

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報道指哈里王子周二（20日）宣布將在2022年出版自傳後，英國王室對此感到十分憤怒。消息人士指，王室成員不但對哈里選擇出版自傳感到沮喪，還因哈里選擇於英女王登基白金禧年出版感到憤怒，認為哈里是「明顯故意」選擇明年秋天出版。

消息人士表示，哈里現時與王室成員關係已臨近崩潰，他們視哈里選擇明年出版自傳，是「十分不尊重」行為。英女王登基白金禧年將會有為期一整年的慶祝活動，而哈里出版自傳需事前宣傳，王室成員憂慮，哈里將在書中再度爆料，令慶祝活動變得遜色。

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哈里梅根透過發言人表示，哈里近期才告知包括英女王等家人，自己有意出版自傳。英國王室專家蘇厄德（Ingrid Seward）則指，哈里的決定似乎並未考慮家人感受，漠視明年是英女王登基白金禧年。

責任編輯：李俊儀