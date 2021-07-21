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【理財通】中銀：理財通掀商機、規模年逾54億元　估初期30萬客參與

宏觀解讀 15:02 2021/07/21

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中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌預期，理財通初期將有30萬人參與。

「跨境理財通」開通日子或短期內宣布，發鈔行之一中銀香港（02388）預期，理財通未來每年對業界所衍生的潛在收益規模高達7億美元（折合約54.6億港元），又估計理財通開通初期將有30萬名南、北向客戶參與。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，有信心理財通正式開通時，全港超過190間分行可以即時投入服務，目標搶佔南、北向的最大市場份額。

他透露，初期會上架近100隻中低風險產品，供南向通客戶購買，包括基金、零售債券產品。

財庫局首次披露北向通參與資格、未提資產要求　南向通將覆蓋存款及中低風險基金｜詳見【下一頁】

行政長官林鄭月娥上周表示，相信短期內會公布理財通開通日子，又透露已有方法解決港人未能北上親身開戶的問題。

林鄭：很快公布理財通開通日期｜詳見【下一頁】

就港人理財通開戶，周國昌回應時指，目前仍有待監管機構公布最終開戶模式及帳戶種類等細節，但以現有的見證開戶服務「開戶易」經驗，有信心可符合監管要求，內部測試不同開戶流程均對結果感滿意。

中銀：北上南下反應俱旺

展望理財通反應，周國昌預期北上及南下反應俱旺「不會是單腳」。他解釋，內地的人民幣產品回報較香港高；另一方面，內地客通過購買外幣計價產品從而達到風險分散、賺取長遠收入，相信有龐大需求。

在南向及北向初始總額度各1,500億元人民幣的情況下，他引述內部估算，假設每人用盡100萬元人民幣的個人額度，則初期會有30萬人參與理財通，計及交易所產生的外幣兌換等收益，有望向中港市場帶來合共超過7億美元收入。

更多詳情：【詳細報道】

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