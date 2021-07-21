【恒大3333】滙豐等暫停接受恒大樓花按揭申請　恒大：不評論個別銀行做法、在港樓盤按計劃推進（第三版）

▲ 【恒大3333】滙豐等暫停接受恒大樓花按揭申請 恒大：不評論個別銀行做法、

中國恒大 （03333） 近月屢次傳出不利消息，彭博引述知情人士報道，滙豐HSBC已停止為恒大位於香港的未竣工樓盤的買家，提供樓花按揭貸款申請。市場消息指，銀行暫停恒大樓花按揭貸款，只限於新申請者，現有申請者沒有影響，而除滙豐外，渣打、東亞 （00023） 等其他銀行亦已採納同樣做法。滙豐發言人未有批評。

恒大目前在香港共出售三個樓盤，分別是恒大‧珺瓏灣 - 恒大‧珺瓏灣1期（現屬現樓）、恒大‧珺瓏灣2期（關鍵日為2021年第3季）、恒大‧睿峰（關鍵日為2021年第4季）。以彭博報道推算，涉及的恒大樓花按揭樓盤為恒大‧珺瓏灣2期及恒大‧睿峰。

恒大會破產？摩根大通話暫時可能性偏低，詳見【下一頁】

恒大向本報回應指，有關恒大‧珺瓏灣按揭批核的問題，項目的按揭由發展商指定財務公司提供，按揭批核按該公司既定的審批程式和要求處理，「據悉，該公司近日亦沒有對買家表示不批核其按揭申請。」

恒大強調，集團在港樓盤各項工作仍按原計劃進度推進，對於個別銀行做法，公司不予置評，但仍有其他銀行對承造樓花按揭仍保持積極態度，故相信影響相對輕微，而對於受影響客戶，發展商將視乎個別情況，讓客戶申請延期成交日至收到成交通知書後60天，並豁免該60天的罰息。

經絡：相信其他銀行有機會跟隨

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，是次有龍頭銀行拒絕恒大的樓花按揭申請，相信其他銀行有機會跟隨。幸而相關樓盤已踏入關鍵期階段，相信影響相對輕微，建議未來有興趣購入該發展商樓盤的買家選用建築期付款計劃。此外，曹德明表示大部份發展商實力雄厚，相信此事只屬個別事件，銀行對承造樓花按揭仍保持積極態度。

早前購入以上恒大樓盤單位的買家，如已選擇建築期付款方式將不受影響；惟於近月購入單位而又選擇90天現金優惠付款辦法的買家，若仍未於銀行申請按揭，有可能受到影響，建議買家可尋找發展商更改至建築期付款辦法。

恒大傳考慮分拆恒大冰泉明年來港上市【下一頁】

中原按揭：銀行一般會先進行風險評估

此外，曹德明表示大部份發展商實力雄厚，相信此事只屬個別事件，銀行對承造樓花按揭仍保持積極態度。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，事件相信與發展商近月的負面消息及最近指其內地項目未獲批預售許可等消息所影響，基於評估所涉及風險增加，在風險管理考慮上作出有關決定，相信只屬個別事件。事實上，由於樓花屬於未落成樓宇項目，在銀行角度，承造樓花按揭屬於未有現樓作為抵押品的貸款，風險相對承造現樓按揭為高，故此銀行一向在確定接納新盤的樓花按揭前，會先進行風險評估，內部亦會設定其認可發展商。

王美鳳續指，不排除其他銀行會跟隨做法，但目前仍有銀行表示未暫停接受該樓盤的樓花按揭申請。由於恒大旗下有關樓盤距離收樓期不遠，有相當部分客戶已完成即供按揭上會，而建期客戶亦會於現樓階段才正式上會，是次情況主要影響近月以即供付款方法購入單位又或準備在樓花期上會的買家，建議受影響客戶盡快向其他銀行申請按揭，又或考慮將即供轉為建築期付款方式，待物業落成現樓時上會。

（第三版加入恒大回應，第二版加入彭博消息）

相關文章：【恒大3333】恒大傳提前還債、售子企股權 股價反彈半成後倒跌

相關文章：【恒大3333】恒大股債價格齊挫 明年3月到期債券債息突破50厘

恒大系股份股價前景點睇？（2021年7月20日）（開聲聽↓）

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結： https：//bit.ly/3pPwtuA



