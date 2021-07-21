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【恒大3333】市傳龍頭銀行暫停接受恒大樓花按揭申請　經絡料其他銀行或跟隨

股市 14:57 2021/07/21

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【恒大3333】市傳龍頭銀行暫停接受恒大樓花按揭申請　經絡料其他銀行或跟隨

中國恒大 （03333） 近月屢次傳出不利消息，市傳有龍頭銀行因風險評估關係，拒絕接收恒大樓盤的樓花按揭申請。經絡表示，恒大目前在香港共出售三個樓盤，分別是恒大‧珺瓏灣 - 恒大‧珺瓏灣1期（現屬現樓）、恒大‧珺瓏灣2期（關鍵日為2021年第3季）、恒大‧睿峰（關鍵日為2021年第4季）。

恒大會破產？摩根大通話暫時可能性偏低，詳見【下一頁】

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，是次有龍頭銀行拒絕恒大的樓花按揭申請，相信其他銀行有機會跟隨。幸而相關樓盤已踏入關鍵期階段，相信影響相對輕微，建議未來有興趣購入該發展商樓盤的買家選用建築期付款計劃。此外，曹德明表示大部份發展商實力雄厚，相信此事只屬個別事件，銀行對承造樓花按揭仍保持積極態度。

早前購入以上恒大樓盤單位的買家，如已選擇建築期付款方式將不受影響；惟於近月購入單位而又選擇90天現金優惠付款辦法的買家，若仍未於銀行申請按揭，有可能受到影響，建議買家可尋找發展商更改至建築期付款辦法。

此外，曹德明表示大部份發展商實力雄厚，相信此事只屬個別事件，銀行對承造樓花按揭仍保持積極態度。

相關文章：【恒大3333】恒大傳提前還債、售子企股權　股價反彈半成後倒跌

相關文章：【恒大3333】恒大股債價格齊挫　明年3月到期債券債息突破50厘

恒大系股份股價前景點睇？（2021年7月20日）（開聲聽↓）

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港股 發展商 中國恒大（03333） 傳統經濟股 恒大 恆大‧睿峰 經絡按揭

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