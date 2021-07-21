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【Netflix遊戲】Sony會是合作夥伴？Netflix公布遊戲業務計劃　無須支付額外費用＋課金

科技 15:00 2021/07/21

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近日有關串流影音平台Netflix（美︰NFLX）搶攻遊戲業務的消息不斷，Netflix今（21日）在給予投資者的信件中證實，Netflix正處於拓展遊戲內容的早期階段，未來第一步將瞄準手遊平台。

據Netflix所指，未來將會把遊戲發展成新內容類別，與原創電影、動畫、電視劇等節目看齊。手遊平台將推出包括旗下自家節目《黑鏡》及《怪奇物語》相關遊戲，Netflix的訂閱用戶則無須額外付費遊玩。Netflix首席運營總監Greg Peters更強調，將不會內建廣告及課金系統。

【雲端串流】傳Netflix建雲端串流遊戲平台　正式進軍遊戲界？

【串流平台】Netflix開放Android用戶新功能　影片下載到一半繼續觀賞

據外媒《Polygon》分析，Netflix可能是想避免訂閱用戶持續下滑的情況，透過遊戲拉攏觀眾持續付費。雖然估計其遊戲業務不見得能與自家節目及電影一樣大受歡迎，不過就可以吸引對遊戲內容有興趣的訂閱者。

此外，日前更有開發者在Netflix的App程式碼中，發現藏有Sony PlayStation的圖片元素，包括DualSense遙控器、Sony獨家遊戲大作《對馬戰鬼》（Ghost of Tsushima）的藝術圖片。所以外界亦猜測，Sony會是Netflix進軍遊戲領域的合作夥伴，惟雙方尚未公布有關消息。

責任編輯：張寶燕

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