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【大行報告】高盛：增值服務料成燃氣股新增長引擎　最看好邊隻燃氣股？（附最新目標價）

股市 14:52 2021/07/21

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【大行報告】高盛：增值服務料成燃氣股新增長引擎　最看好邊隻燃氣股？

碳中和政策下，高盛預期，內地天然氣需求於2035年會倍增，但隨內地減碳漸見成效，2030年後的天然氣需求增幅會減慢，燃氣分銷商長遠也會面對挑戰，由傳統的燃氣分銷，轉型為提供潔淨能源及相關服務的供應商，擴大其增值服務、分銷層面及液化石油氣（LPG）智能微電網業務，成為公司新的增長引擎。

中燃早前績差，被大行削目標價，詳見【下一頁】

高盛指，深入分析燃氣分銷商的增值服務（包括家電銷售及廚具相關服務）後，預期燃氣股的盈利於2020至2025年的複合年均增長率（CAGR）會由約10%，提升至20%，大部分燃氣股的收入將會是經常性收入，以及廚具升級和維修費用。

高盛對燃氣股最新看法

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2000年初期接駁天然氣管網的新房子已逐步漸舊，相信升級換代的需求於2015至2030年間的複合年均增長率可達20%，燃氣股可以有限的額外成本，滿足這批增加的需求。高盛估計，相關的增值服務可為三大燃氣分銷商於2030年前帶來額外90億美元的收入。

高盛調高新奧能源 （02688） 、華潤燃氣 （01193） 及昆侖能源 （00135） 2021至2023年盈利預測1%至21%，以反映增值服務收入增加及出售資產後財政更穩健。對於省政府新政，即燃氣分銷商更容易將上游天然氣成本，傳統至下游的政策，預期可令燃氣股盈利提高2至4個百分點。燃氣股中，高盛予新奧及中燃「買入」評級，並調高新奧目標價至176元。

相關文章：【業績│燃氣股】新奧能源去年多賺一成　末期息連特別息派2.42元

相關文章：【BHP動向】傳必和必拓考慮撤出石油及天然氣業務

 

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編輯：陳韻妍

港股 大行報告 碳中和 傳統經濟股 目標價 天然氣 新奧能源（02688） 華潤燃氣（01193） 中國燃氣（00384） 昆侖能源（00135）

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