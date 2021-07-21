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【強生疫苗】研究指難抗Delta變種 建議打多劑其他疫苗

環球社會熱點 15:10 2021/07/21

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新冠肺炎Delta變種病毒（即印度變種）更具傳染力，更正肆虐全球，讓人憂慮疫苗是否有效對抗。美國有研究發現，單劑式的強生疫苗對抗Delta變種效用欠佳，產生的抗體不足防範Delta變種。美國有醫生建議已接種強生的民眾，多接種一劑其他疫苗。

【強生疫苗】百人接種後現罕見副作用 美FDA增警告 【下一頁】

紐約大學的實驗室研究指出，接種強生後產生的抗體數量不足，或難以保護接種者。研究利用17名接種輝瑞或Moderna疫苗的血液樣本，與10名接種強生疫苗比較，發現後者在對抗Delta變種時，抗體水平少5至7倍。反觀，同一情況下，輝瑞或Moderna疫苗只降低3倍。目前，有關研究仍未獲同行評審。

領導研究的醫生蘭道（Ned Landau）建議，接種單劑強生疫苗後，起碼考慮接種多一劑相同疫苗，或是輝瑞或Moderna疫苗。不過，強生堅稱自家數據顯示疫苗對Delta變種及其他變種，產生強勁且持續的保護作用。

【強生疫苗】足以對抗變種病毒 效用維持最少8個月 【下一頁】

華盛頓大學健康數據及評估機構教授﹑深切治療部及胸肺科醫生格普塔（Vin Gupta）指出，雖然按照數據，接種強生後有效減低新冠重症及死亡情況，但認為對抗更具傳染力的病毒，兩劑式疫苗會更有保護作用。

所以，早在未有任何相關研究結果前，格普塔已開始建議接種強生的民眾，可以接種輝瑞或Moderna疫苗作增強劑。

責任編輯：吳漢培

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