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【人民幣定期存款】中銀向高端客推人民幣綠色定存　3個月年利率高達2.388厘

Hot Talk 14:47 2021/07/21

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【ESG】中銀向高端客推人民幣綠色定存　3個月年利率高達2.388厘

中銀香港 （02388） 擴大人民幣綠色定存至個人客戶，成為首間經獨立第三方認證推出個人綠色定期存款的零售銀行。中銀「私人財富」客戶，即日起可開立3個月的人民幣綠色定存，可享特惠年利率高達2.388厘，存款上限100萬元人民幣。

綠色人民幣定存的資金將用於支援綠色建築、可再生能源、污染防治等項目，以加快綠色低碳轉型。計劃由安永會計師事務所作為獨立第三方專業認證機構進行鑒證，並發出發行前鑒證報告。

中銀香港個人金融及財富管理部總經理陳文表示，繼去年底推出人民幣企業綠色定存後，今年進一步將綠色存款擴大至個人客戶層面，致力為可持續發展項
目提供融資。

他又引述調查指，全球有近30%的高資產淨值人士對可持續投資感興趣，而該行高端「私人財富」客戶的人民幣定期存款比例在今年6月底按年上升40%，因此向「私人財富」客戶推出人民幣個人綠色定期存款計劃，以滿足高淨值投資者對可持續投資的需求。

有興趣的合資格客戶即日起至7月31日，可經手機銀行、網銀或透過手機銀行內的「RM Chat」開立相關定期存款。

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