【恒大3333】傳龍頭銀行停按受恒大樓花按揭申請　經絡：料其他銀行或跟隨　專家教一招保買家平安

中國恒大（03333）近日屢壞消息，拖累系內股價急跌。值得留意的是，恒大在港也有樓盤推出，分別是恆大‧珺瓏灣1期（現屬現樓）、恆大‧珺瓏灣2期（關鍵日為2021年第3季）、恆大‧睿峰（關鍵日為2021年第4季）。及至最近，市傳有龍頭銀行因風險評估關係，拒絕接收該發展商樓盤的樓花按揭申請。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明說，龍頭銀行拒絕該發展商的樓花按揭申請，相信其他銀行或跟隨，但相關樓盤已踏入關鍵期階段，相信影響相對輕微。他進一步說， 早前購入上述樓盤的買家，如已選擇建築期付款方式將不受影響，惟於近月購入單位而又選擇90天現金優惠付款辦法的買家，若仍未於銀行申請按揭，有可能受到影響，建議買家可尋找發展商更改至建築期付款辦法。

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此外，曹德明強調，大部份發展商實力雄厚，相信此事只屬個別事件，銀行對承造樓花按揭仍保持積極態度。

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