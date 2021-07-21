  • 28°C
香港時間 : 2021721日 (三) 14:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒大3333】傳龍頭銀行停按受恒大樓花按揭申請　經絡：料其他銀行或跟隨　專家教一招保買家平安

股樓投資 14:44 2021/07/21

分享：

中國恒大（03333）近日屢壞消息，拖累系內股價急跌。值得留意的是，恒大在港也有樓盤推出，分別是恆大‧珺瓏灣1期（現屬現樓）、恆大‧珺瓏灣2期（關鍵日為2021年第3季）、恆大‧睿峰（關鍵日為2021年第4季）。及至最近，市傳有龍頭銀行因風險評估關係，拒絕接收該發展商樓盤的樓花按揭申請。 

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明說，龍頭銀行拒絕該發展商的樓花按揭申請，相信其他銀行或跟隨，但相關樓盤已踏入關鍵期階段，相信影響相對輕微。他進一步說， 早前購入上述樓盤的買家，如已選擇建築期付款方式將不受影響，惟於近月購入單位而又選擇90天現金優惠付款辦法的買家，若仍未於銀行申請按揭，有可能受到影響，建議買家可尋找發展商更改至建築期付款辦法。 

延伸閱讀　【單位圖輯】恆大‧珺瓏灣三房單位直擊　客飯廳採用酒店式設計【下一頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

此外，曹德明強調，大部份發展商實力雄厚，相信此事只屬個別事件，銀行對承造樓花按揭仍保持積極態度。

延伸閱讀　恆大‧珺瓏灣會所率先曝光　設豪華宴會廳　 VR遊戲室【下一頁

    點擊圖片放大
    +15
    +14

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 經絡按揭 恆大‧睿峰 恆大‧珺瓏灣2期 恆大‧珺瓏灣1期 恒大 中國恒大（03333）

下一篇文章

【跨境理財通】財庫局首提「北向通」投資者資格 披露「南向通」理財產品範圍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】2500萬半山新盤 免費住2年作招徠 網民：價錢尺寸冇可能真半山
【樓市熱話】2500萬半山新盤 免費住2年作招徠 網民：價錢尺寸冇可能真半山
【DSE放榜】DES周三放榜 大學最難入5大「神科」逐個睇 畢業後最高起薪點達7萬
【DSE放榜】DES周三放榜 大學最難入5大「神科」逐個睇 畢業後最高起薪點達7萬
【樓市熱話】從小到大和父母同房 港女上網抱怨沒私人空間 更稱：「生仔最低消費都要比到間房佢！」
【樓市熱話】從小到大和父母同房 港女上網抱怨沒私人空間 更稱：「生仔最低消費都要比到間房佢！」
【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清
【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清
【2021銀色債券】銀色債券即日起至下周五接受認購 申請方法+重要日子+認購優惠全攻略
【2021銀色債券】銀色債券即日起至下周五接受認購 申請方法+重要日子+認購優惠全攻略
【職場熱話】港男三年前被裁員 現在兼職又上興趣班 生活快樂 網民：老咗無錢都可以拎綜緩
【職場熱話】港男三年前被裁員 現在兼職又上興趣班 生活快樂 網民：老咗無錢都可以拎綜緩