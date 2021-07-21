  • 27°C
香港時間 : 2021721日 (三) 18:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【加密貨幣】萬事達卡與穩定幣供應商合作 將推加密貨幣納入支付網絡

環球政經 16:53 2021/07/21

分享：

近日各國政府加強加密貨幣監管，但卻無阻企業拓展加密貨幣業務，萬事達卡宣布與穩定幣發行商Circle、Paxos，以及加密貨幣銀行Evolve Bank建立合作關係。當中Circle所發行的美元穩定幣USDC將會作為用戶支付加密貨幣與商家結算法幣的橋樑，日後當用戶支付加密貨幣時，會先將加密貨幣轉換成USDC，作為簡化法幣轉換的過程。

【加密貨幣】用比特幣對抗通脹？美國田納西州市長有個大膽想法

萬事達卡指，上述合作將令更多公司可透過萬事達卡進行加密貨幣支付，而不需要擔心資產間的兌換。除萬事達卡外，VISA及Paypal亦早已宣布加強加密貨幣的支付結算服務，當中Paypal便在去年10月底推出加密貨幣交易功能。

不過，隨著穩定幣市場日益發展，美國政府亦開始研究監管工作，美國總統金融市場工作組周一(19日)便舉行會議，討論了穩定幣的快速成長、作為支付手段的潛在用途，以及對最終用戶、金融體系和國家安全的潛在風險。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 林展鋒

虛擬貨幣 DC PayPal 服務 美國 金融 銀行 美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】從小到大和父母同房 港女上網抱怨沒私人空間 更稱：「生仔最低消費都要比到間房佢！」
【樓市熱話】從小到大和父母同房 港女上網抱怨沒私人空間 更稱：「生仔最低消費都要比到間房佢！」
【2021銀色債券】銀色債券即日起至下周五接受認購 申請方法+重要日子+認購優惠全攻略
【2021銀色債券】銀色債券即日起至下周五接受認購 申請方法+重要日子+認購優惠全攻略
【職場熱話】港男三年前被裁員 現在兼職又上興趣班 生活快樂 網民：老咗無錢都可以拎綜緩
【職場熱話】港男三年前被裁員 現在兼職又上興趣班 生活快樂 網民：老咗無錢都可以拎綜緩
【DSE放榜】DES周三放榜 大學最難入5大「神科」逐個睇 畢業後最高起薪點達7萬
【DSE放榜】DES周三放榜 大學最難入5大「神科」逐個睇 畢業後最高起薪點達7萬
【樓市熱話】2500萬半山新盤 免費住2年作招徠 網民：價錢尺寸冇可能真半山
【樓市熱話】2500萬半山新盤 免費住2年作招徠 網民：價錢尺寸冇可能真半山
【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清
【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清