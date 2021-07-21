【加密貨幣】萬事達卡與穩定幣供應商合作 將推加密貨幣納入支付網絡

近日各國政府加強加密貨幣監管，但卻無阻企業拓展加密貨幣業務，萬事達卡宣布與穩定幣發行商Circle、Paxos，以及加密貨幣銀行Evolve Bank建立合作關係。當中Circle所發行的美元穩定幣USDC將會作為用戶支付加密貨幣與商家結算法幣的橋樑，日後當用戶支付加密貨幣時，會先將加密貨幣轉換成USDC，作為簡化法幣轉換的過程。

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萬事達卡指，上述合作將令更多公司可透過萬事達卡進行加密貨幣支付，而不需要擔心資產間的兌換。除萬事達卡外，VISA及Paypal亦早已宣布加強加密貨幣的支付結算服務，當中Paypal便在去年10月底推出加密貨幣交易功能。

不過，隨著穩定幣市場日益發展，美國政府亦開始研究監管工作，美國總統金融市場工作組周一(19日)便舉行會議，討論了穩定幣的快速成長、作為支付手段的潛在用途，以及對最終用戶、金融體系和國家安全的潛在風險。

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