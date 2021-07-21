【美股分析】軟件股受惠兩大趨勢 富瑞籲買入5軟件股

美股周二（21日）全綫反彈，三大指數均升超過1%，但在如此波動的市況下，投資者難以預料調整是否已經結束，但對希望撈底的投資者而言，現在或是買入心水股份的機會。富瑞分析員Sean Darby便在周一（20日）的軟件行業報告中指出行業兩大趨勢，首先是美國資本支出正出現「前所未有的上升」，其次是勞工短缺，這兩大趨勢皆利好軟件公司的訂閱收入。

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他表示，經歷去年的大升浪後，軟件股估值已較其他板塊昂貴，但不論是盈利、收入及現金流增長，軟件股皆比標普500指數為佳。他便在報告中便點評13隻軟件股，當中給予5家公司買入評級。

富瑞籲買入5軟件股

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此外，如看中未來收入將會大幅上升，投資者亦不妨在標指的軟件股中尋寶，選出收入增長較高的股份，當中Zoom、Docusign、Okta及Sabre分別會在未來兩年錄得129%、141%、163%及174%的收入增長。

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