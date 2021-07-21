【新功能】YouTube新設「Super Thanks」打賞功能 金額為2至50美元不等

繼YouTube Shorts後，YouTube又有新搞作！官方公司推出全新的打賞功能，名為「Super Thanks」，讓各位粉絲們透過金錢，支持自己喜愛的創作人頻道。

YouTube Shorts 正式進駐香港市場 用戶最長可拍攝60秒短片：【下一頁】

目前該功能在全球68個國家推出，包括香港在內，並且將擴展到YouTube合作夥伴計劃中符合資格的創作人，當中打賞價錢分別由2美元（約16港元）至50美元（約389港元）不等，提供4種不同價格的「Super Thanks」供粉絲購買。

YouTube表示，粉絲可在YouTube創作人的影片頁面購買「Super Thanks」，創作人也可以透過出對話框回應粉絲的付費支持。

惟值得注意，該功能並不適用於以下的影片類型：

設有年齡限制

不公開

私人

為兒童打造

收到 Content ID 聲明的影片

YouTube 公益計畫募款活動影片

進行中的直播或首播活動 (不過之後封存成隨選影片時則可使用)

如果YouTube創作人想搶先體驗上述功能，就需要確認是否符合「Super Thanks」的使用資格，才看到有關切換按鈕選項。

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責任編輯：潘曉豐