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【鄭州水災】ATMX滴滴捐贈河南救災　庫克：心繫河南、蘋果將捐助

Hot Talk 14:35 2021/07/21

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【鄭州水災】ATMX捐贈河南救災　庫克：心繫河南、蘋果將捐助

河南遭遇極端暴雨，省會鄭州市陷入一片汪洋，地鐵遭水淹下全線停運，內地大型企業陸續宣布將捐贈河南，包括阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、小米 （01810） 、滴滴出行（美：DIDI）、等大型科企。鄭州為全球最大iPhone生產基地，蘋果（ Apple，美：AAPL）行政總裁庫克也在微博稱，心繫受河南省洪水影響人士和前線救援人員，蘋果將捐款支持當地的救援和重建工作。

鄭州降雨破歷史紀錄、12人死、十萬人疏散 鴻海：工廠設施未受影響，詳情可見【下一頁】

阿里巴巴表示，阿里巴巴公益基金將捐助1億元（人民幣，下同），而馬雲公益基金會捐贈5000萬元，配合河南政府指揮，也循旗下「高德地圖」向當地人提供避災訊息，動用不同子企資源向當地提供物資或服務。同系螞蟻集團也宣布，擬捐款1億元

騰訊表示，循騰訊公益慈善基金會批出首批1億元捐款，聯合前線救援機構和慈善組織，也調動產品技術資源，向當地人提供相關資訊。

美團公益基金會捐贈1億元，聯合中國紅十字基金會，優先為受災群眾生活安置、災後衛生防疫等提供服務。

小米公益基金會捐款5000萬元，用於保障當地人人身安全、採購物資和重建工作等。

滴滴出行表示將捐贈1億元「馳援河南」，公司已暫停鄭州出行服務，為保障司機和乘客安全，鄭州滴滴網約車、順風車、代駕、快的新出租、花小豬打車已在7月20日晚間緊急暫停本地服務，恢復時間將根據汛情情況另行通知。

vivo、聯想集團也分別宣布，各自向河南災區捐贈5000萬元

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河南水災列車滯留40小時 斷水斷糧待救有人暈倒（有片）

【產能調整】鴻海鄭州廠大型招聘　iPhone13 量產前補足生產線人力

編輯：麥德銘

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