  • 27°C
香港時間 : 2021721日 (三) 18:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股焦點】Netflix用戶增長近年最慢 市場關注明年進軍電玩

股樓投資 17:00 2021/07/21

分享：

影片串流平台Netflix周二（20日）公布業績，截至6月30日的一季間，新增付費用戶154萬人，增速為近年來最慢，但仍比市場預期的112萬人多，另外Netflix上季每股盈利為2.97美元，低於市場預期的3.14美元，收入則錄得73.4億美元，略為高於市場預期的73.2億美元。

【美股焦點】跌市準備撈底? 盤點跌得最深的指數成份股

早前Netflix宣布明年推出電玩，管理層周二在致股東的信中提及，新推出的電玩已包含在現有的訂閱服務當中，用戶無須額外付費。在分析師會議中，Netflix co-Chief Executive Reed Hastings 表示，公司將視電玩為其產品的一部份，而非額外服務，而電玩亦針對Netflix的原創版權而推出，「這有很多機會提高電玩體驗，令Netflix原創內容的粉絲可以花時間在電玩當中。」

管理層透露的收費方式與分析員預計有一定出入。聯博分析員Todd Juenger便在上周的報告中指出，Netflix可以兩種方式提供電玩服務，首先是將訂閱服務變為兩級制，但該定價策略將會偏離他們奉為聖旨的產品宗旨，就是所有Netflix會員都能享受所有平台中的服務及內容，第二種方式就是如很多遊戲廠商般，能免費下戴遊戲，令玩家相信他們沒有為遊戲付出任何金錢。

不過，亦有分析員擔心Netflix進軍電玩的策略成功與否。大摩分析員Benjamin Swinburne上周五（16日）便質疑，公司需投放大量資源於進軍電玩市場之上，而過往亦有大型科技平台花資源於電玩市場中，但卻未見成功個案。Netflix最新盤前跌0.8美元或0.15%，報531.05美元。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 林展鋒

串流 產品 ETF 遊戲 每股盈利 Netflix 美股 美元 服務

上一篇文章

【有相睇】買樓「慳得就慳」　盡揀連靚裝單位　368萬搬入屯門做業主
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】從小到大和父母同房 港女上網抱怨沒私人空間 更稱：「生仔最低消費都要比到間房佢！」
【樓市熱話】從小到大和父母同房 港女上網抱怨沒私人空間 更稱：「生仔最低消費都要比到間房佢！」
【2021銀色債券】銀色債券即日起至下周五接受認購 申請方法+重要日子+認購優惠全攻略
【2021銀色債券】銀色債券即日起至下周五接受認購 申請方法+重要日子+認購優惠全攻略
【職場熱話】港男三年前被裁員 現在兼職又上興趣班 生活快樂 網民：老咗無錢都可以拎綜緩
【職場熱話】港男三年前被裁員 現在兼職又上興趣班 生活快樂 網民：老咗無錢都可以拎綜緩
【DSE放榜】DES周三放榜 大學最難入5大「神科」逐個睇 畢業後最高起薪點達7萬
【DSE放榜】DES周三放榜 大學最難入5大「神科」逐個睇 畢業後最高起薪點達7萬
【樓市熱話】2500萬半山新盤 免費住2年作招徠 網民：價錢尺寸冇可能真半山
【樓市熱話】2500萬半山新盤 免費住2年作招徠 網民：價錢尺寸冇可能真半山
【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清
【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清