【美股焦點】Netflix用戶增長近年最慢 市場關注明年進軍電玩

影片串流平台Netflix周二（20日）公布業績，截至6月30日的一季間，新增付費用戶154萬人，增速為近年來最慢，但仍比市場預期的112萬人多，另外Netflix上季每股盈利為2.97美元，低於市場預期的3.14美元，收入則錄得73.4億美元，略為高於市場預期的73.2億美元。

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早前Netflix宣布明年推出電玩，管理層周二在致股東的信中提及，新推出的電玩已包含在現有的訂閱服務當中，用戶無須額外付費。在分析師會議中，Netflix co-Chief Executive Reed Hastings 表示，公司將視電玩為其產品的一部份，而非額外服務，而電玩亦針對Netflix的原創版權而推出，「這有很多機會提高電玩體驗，令Netflix原創內容的粉絲可以花時間在電玩當中。」

管理層透露的收費方式與分析員預計有一定出入。聯博分析員Todd Juenger便在上周的報告中指出，Netflix可以兩種方式提供電玩服務，首先是將訂閱服務變為兩級制，但該定價策略將會偏離他們奉為聖旨的產品宗旨，就是所有Netflix會員都能享受所有平台中的服務及內容，第二種方式就是如很多遊戲廠商般，能免費下戴遊戲，令玩家相信他們沒有為遊戲付出任何金錢。

不過，亦有分析員擔心Netflix進軍電玩的策略成功與否。大摩分析員Benjamin Swinburne上周五（16日）便質疑，公司需投放大量資源於進軍電玩市場之上，而過往亦有大型科技平台花資源於電玩市場中，但卻未見成功個案。Netflix最新盤前跌0.8美元或0.15%，報531.05美元。

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