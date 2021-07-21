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【自動駕駛】Intel旗下自駕車在紐約街頭測試   只靠12個鏡頭駕駛

科技 14:28 2021/07/21

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美國半導體巨頭英特爾（Intel Corporation）旗下以色列自駕技術公司Mobileye周二（20 日）宣布，上月已開始在紐約市區測試自駕車，而該企在東京、巴黎、上海等市區的自駕車測試亦正進行中。

美國半導體巨頭英特爾（Intel Corporation）旗下以色列自駕技術公司Mobileye周二（20 日）宣布，上月已開始在紐約市區測試自駕車，而該企在東京、巴黎、上海等市區的自駕車測試亦正進行中。

據悉，Mobileye是目前唯一取得紐約市AV測試許可的公司。Mobileye執行長Amnon Shashua表示，自駕車在紐約市等具挑戰性的城市行駛更有助檢視車輛自駕系統的能力及發展空間。目前，Mobileye正在紐約測試兩輛車，預計將在未來數月增加到七輛車。而該企在紐約測試的車輛僅配備八個遠程攝像鏡頭和四個停車攝像鏡頭，以面對在城市中各種障礙，包括建築工地、任意穿越馬路的行人及觀光馬車。

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Mobileye2017年被英特爾收購，主力於研發輔助駕駛技術的系統，例如盲點偵測及緊急剎車系統等。Mobileeye未來希望推出完整的自駕感測器系統，包括搭載英特爾晶片的光學雷達 （LiDAR）。同時，該企已和福斯（Volkswagen）、Champion 汽車集團簽訂協議，希望最快2022年開始銷售自駕計程車系統，並將在特拉維夫市推出自駕計程車車隊。

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責任編輯：張凱琳

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