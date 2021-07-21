【東京奧運】信和集團斥800萬設推廣活動　料人流和生意增長雙位數字

▲ 東京奧運即將開幕，信和集團（00083）旗下商場推出多項活動和優惠。

東京奧運即將開幕，信和集團（00083）旗下商場屯門市廣場、奧海城及荃新天地，推出多項主題活動、直播開幕禮及重點賽事。更有多項購物優惠獎賞，以支持國家隊及香港隊出戰奧運。

信和集團資產管理董事蔡碧林表示，集團一向致力支持運動發展，現投放 800 萬推廣費，與多個合作夥伴攜手舉辦多項精彩活動，招待不同層面市民一起參與。她預期一連串奧運活動，有望帶動商場人流及生意，更預料有雙位數字增長。

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是次信和集團旗下商場將舉辦奧運展覽，展出奧運火炬、奧運運動員戰衣及奧運特別版郵票。同時，於奧海城特設運動電競體驗區，市民可以嘗試做運動選手。

體驗課程如下：

1. 由前國家隊女排隊員孫玥，指導排球訓練班；

2. 由曹星如前教練教授拳擊訓練班；

3. 香港奬牌希望的劍擊運動訓練班；

4. 足球運動訓練班；

5. 奧運新項目滑板體驗班；

6. 以及 3x3 籃球班體驗班。

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商場消費賺取更多優惠

另外，隨著新冠疫苗接種率提升，登記為C類和D類運作模式的食肆亦不斷增加。信和集團旗下物業已有逾 40 間食肆租戶，成功登記為C或D類運作模式。

該集團推出獎賞活動。例如：由即日起至 7 月 31 日，S+ REWARDS 會員於指定商場餐廳，以電子貨幣消費並成功登記 S+ REWARDS 點數，即可賺取雙倍獎賞點數。

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優惠詳情：

1. 拉闊生活百萬賞

7 月 14 日至 8 月 31 日期間，聯同虛擬銀行 livi bank 連續 7 個星期推出優惠。每星期送出 30 份5,000元S現金券。參加者只需於屯門市廣場 、奧海城、荃新天地或中港城，以電子貨幣單一消費滿 300 元，即可賺取 1 張抽奬券。

2. AlipayHK付款優惠

與 AlipayHK 達成戰略合作，聯同旗下 8 大商場包括：屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、藍灣廣場、黃金海岸商場、尖沙咀中心及帝國中 心； 4 間酒店包括：中環·石板街酒店、香港遨凱酒店、皇家太平洋酒店、香港黃金海岸酒店；以及過百間商戶推出信和集團獨家現金券及「信和萬元著數賞」。派發逾萬元的優惠獎賞。

【消費優惠】電子消費券即日起接受登記 搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

3. 酒店優惠

顧客可配合信和旗下酒店提供的獨家優惠，將消費券用作 Staycation 餐飲套票。

責任編輯：馬意文