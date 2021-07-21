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【芯片大戰】台積電光刻機供應商ASML次季多賺38%　擴大回購至90億歐元、盤前升3%

股市 16:13 2021/07/21

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【芯片大戰】台積電光刻機供應商ASML上季多賺38%　擴大回購規模至90億歐元

荷蘭芯片光刻機製造商ASML（美：ASML）公布，次季盈利按年增38%至10.3億歐元（約94.2億港元）。ASML次季銷售額按年增22%至40.2億歐元，符合公司指引水平，而毛利率達按季跌3百分點至50.9%，仍勝公司指引。ASML持續受惠於全球芯片短缺下，半導體製造商加快投資新產能，對ASML光刻系統需求大增。

ASML指出，上季芯片光刻機訂單增加75%至83億歐元，當中49億歐元屬於最高階極紫外光（Extreme Ultraviolet，EUV）光刻機，令總訂單規模增至175億歐元。

ASML的EUV光刻機是台積電（台：2330，美：TSM）、三星、英特爾（美：INTC）等芯片代工龍頭，開發7納米或以下製程先進芯片的必須設備。

ASML在美股盤前交易升逾3%，新報706.85美元，公司股價年初至今累升逾4成。ASML於季績提及，擬擴大回購規模至90億歐元，代替原有60億歐元的回購計劃。

美阻荷蘭向華售EUV光刻機 影響哪些芯片應用？可見【下一頁】

ASML行政總裁 Peter Wennink表示，不單先進製程有持續需求，成熟和較初階節點製程的半導體設備也可受惠於數據基建發展，公司正擴大產能，令2021年的淨銷售可按年增長約35%，全年毛利率處於51%至52%。ASML於4月時已調高今年淨銷售增長至30%。

相關文章：

【台積電TSMC】台積電張忠謀：各國自建芯片供應鏈代價高昂　斥巨資也未必能自給自足

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編輯：麥德銘

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美股 艾司摩爾（ASML，美：ASML） 晶片 台積電 荷蘭

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