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【跨境理財通】財庫局首提「北向通」投資者資格 披露「南向通」理財產品範圍

理財智慧 14:18 2021/07/21

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行政長官林鄭月娥日前出席活動時透露，「跨境理財通」已準備就緒，只要「揀個好日子」就可開通。財經事務及庫務局局長許正宇今日（21日）以書面回應議員提問，首次披露「北向通」的投資者資格，和「南向通」理財產品範圍落實安排的構思，惟當中就「北向通」投資者資格要求，未有提到資產要求。

許正宇透露，持有香港身份證的香港居民（包括永久性和非永久性居民），且獲評估為非弱勢社群的客戶將可參與「北向通」。至於「南向通」理財產品範圍，起步階段主要包括存款、低至中風險和非複雜的債券，及在香港註冊成立並經香港證券及期貨事務監察委員會認可的基金。

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他指出，考慮到需要讓投資者逐步認識兩地理財產品和環境，起步階段將先涵蓋風險較低和相對簡單的理財產品。因此，一些結構性產品或主要投資於衍生工具的產品，如期貨、期權，將不會列入合資格產品範圍內。

此外，根據現行落實安排的構思，內地投資者在香港銀行的投資賬戶的資金，應從其內地銀行的匯款賬戶匯進，或來自「南向通」下的投資收益。資金只可用於購買理財通下的合資格理財產品，亦不能用作質押、槓桿、保證等用途。

【跨境理財通】林鄭：揀個好日子就可以開通 已有方法處理港人未能親身到內地開戶問題 【下一頁

中國人民銀行聯同香港及澳門的金管局，於去年6月公布決定在粵港澳大灣區（大灣區）開展雙向跨境理財通業務試點計劃（理財通），即讓港澳和大灣區內地9個城市居民，可跨境投資大灣區內銀行銷售的理財產品，以滿足居民的理財需要。

三地監管機構於今年2月初公布諒解備忘錄，粵方監管機構亦於5月發布了實施細則的徵求意見稿。金管局正與三地監管當局積極推進各項準備工作，以加快落實計劃。

 

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撰文 : 陳楚琨

許正宇 產品 經濟 澳門 大灣區 中國人民銀行 香港金融管理局 香港 財經事務及庫務局 銀行

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