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Netflix進軍遊戲業 用戶先試玩手機遊戲

環球社會熱點 14:22 2021/07/21

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大型串流影片平台Netflix除了大量電影供用戶觀賞外，現在更推出多元化娛樂。Netflix周二（20日）宣布未來將發展遊戲業務，目前會率先推出手機遊戲，已訂閱Netflix的用戶可免費體驗由Netflix自行研發的電子遊戲。

貝索斯完成太空旅行 大讚「最美好的一天」 【下一頁】

Netflix周二發表第二季度財政報告，表示未來將開拓遊戲業務，並把遊戲發展成新內容類別，與原創電影、動畫、電視劇等自家節目睇齊。Netflix續指，目前會先推出手機遊戲，包括旗下自家節目《黑鏡》及《怪奇物語》相關遊戲，已訂閱Netflix的用戶無需付額外金錢，將可玩到由Netflix開發的遊戲。

Netflix續指，開拓新業務是希望了解用戶如何評鑑遊戲，增加多元化娛樂。首席運營總監彼得斯（Greg Peters）指，開發的手機遊戲不會包含廣告或遊戲內購買物品的元素。

公鹿4比2擊敗太陽 50年後再成總冠軍 【下一頁】

Netflix預計截至9月底的3個月內，只增加350萬新訂閱用戶，較市場所預期的586萬為低。Netflix指，新冠肺炎為用戶增長帶來不明朗因素，會繼續專注改善服務，為用戶帶來最好的產品。Netflix用戶總數已超過2.09億。

責任編輯：郭麗明

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