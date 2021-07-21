▲ 【理財通】財庫局首披露北向通參與資格、未提資產要求 南向通覆蓋存款及中低風險基金

行政長官林鄭月娥日前表示，預期「跨境理財通」的啟動日期短期內公布。財經事務及庫務局局長許正宇回答議員提問時首次透露，根據目前構思，凡持有香港身份證的永久性及非永久性香港居民、且非評估為弱勢社群的客戶將均合資格參與理財通北向通。雖未有披露更多細節，但暫時未如南向通般就個人客戶訂立指定資產要求。

南向通的合資格產品方面，初期預計主要包括：存款、低至中風險和非複雜的債券，以及在香港註冊成立並經證監會認可的基金。

特首林鄭月娥：很快公布理財通開通日期｜詳見【下一頁】

許正宇回覆時指，金管局正與三地監管機構積極推進各項準備工作，以加快落實計劃。金管局同時就理財通的具體落實安排多次諮詢業界。

收集業界建議後，根據現行落實安排構思，北向通的投資者資格，將適用於持有香港身份證的香港居民（包括永久性及非永久性居民），並且經香港銀行按《關於投資、保險及強制性公積金產品的投資者保障措施》評估為不屬於弱勢社群的客戶。

根據《措施》，弱勢社群客戶是指對了解投資所涉風險及承受潛在損失的能力較低的客戶。銀行評估時會全面考慮客戶的管理財務的成熟程度、思維和心理狀態及財富水平。

許正宇：初期納入低風險及簡單理財產品

至於合資格的南向通產品，許正宇指考慮到投資者需逐步加深對兩地理財產品的認識，初期將先涵蓋風險較低和相對簡單的理財產品。因此，一些結構性產品或主要投資於衍生工具的產品（例如期貨、期權）將不會列入合資格產品範圍內。

他預計，南向通起步階段主要包括存款，以及低至中風險的債券，以及在香港註冊成立並經證監會認可的基金。

事實上，早在政府今次公開提及合資格南向通產品前，投資基金公會及銀行業界近月已先後透露，由監管機構溝通得知，初期合資格的產品將包括存款、零售債券及香港註冊基金。

基金公會：初期南下合資格基金約200隻 力爭早日放寬投資限制｜詳見【下一頁】

今年5月，人民銀行等內地監管機構發表《粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點實施細則（徵求意見稿）》。內文除確定理財通的初始總額度1500億元人民幣及個人額度100萬元人民幣，同時列明理財通南向通的合資格個人條件，及北向通合資格理財產品。

至於港人北上投資的參與資格，以至內地人南下投資的合資格理財產品則另行待港澳監管機構訂明。

跨境理財通實施細則意見稿發布 總額度暫定1500億元人幣（附全文、短片和重點圖解）｜詳見【下一頁】

目前，內地監管機構已完成理財通意見稿的公開徵求意見工作。

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