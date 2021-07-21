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【大灣區就業】集友銀行招聘業務分析主任 月薪逾1.9萬元 工作內容一覽

理財智慧 16:27 2021/07/21

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勞工及福利局局長羅致光早前撰網誌表示，由1月推出大灣區青年就業計劃至今，已有逾400名申請者成功入職。機會又來了，近日集友銀行招聘業務分析主任，待遇相當不錯，月薪19,200元，為5天工作周，計劃內的職位工作期18個月，該職位派駐香港12個月，派駐大灣區6個月，主要都留在香港工作。有意者可瀏覽以下圖片，看看自己是否合資格申請。

由於此職位屬大灣區青年就業計劃下的空缺，持有香港或香港以外的大學或大專院校，在2019年至2021年頒發的學士或以上學位，可合法在港受僱工作的香港居民，即可申請該職位空缺。

資歷：

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職責：

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    +5

 

申請須知：

求職者可傳真(29863233)或電郵(recruitment@chiyubank.com)履歷表給集友銀行有限公司。如要索取收集個人資料聲明，請Email與鄧小姐聯絡。

 

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撰文 : 陳楚琨

香港 就業 經濟 集友銀行 大灣區 銀行

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