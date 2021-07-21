▲ 【大行報告】大摩更新焦點股名單 剔除永利及中遠海控、加入邊3隻股份？

摩根士丹利調整焦點股名單，於中港焦點股名單中，新加入銀河娛樂 （00027） 及小米 （01810） ，剔除永利澳門 （01128） 及中遠海控 （01919） 。大摩解釋，雖然第二季手機行業銷情疲弱，但小米手機付運量仍能增長83%，遠勝於全球平均的增長12%，令小米在全球市場佔有率由去年第二季的10.1%，大增6.9個百分點至10.1%。

大摩稱，該行的行業分析師看好小米未來可以繼續擴大其在全球手機市場的佔有率，以及小米在人工智能物聯網（AIoT）及互聯網服務的長遠增長潛力，相信在這三大支柱下，小米的生態系統可以繼續擴大，長遠驅使整個行業出現轉變。

小米手機出貨力壓蘋果，詳見【下一頁】

濠賭股今年來跑輸恒指，主因訪客復甦之路崎嶇不平，賭收及遊客反彈能力未及預期。隨中港澳疫情持續穩定，大摩分析師認為，濠賭股短期有多個催化劑，包括中港、港澳存在潛在通關的可能、賭牌延長3年特許經營權、內地恢復中澳個人遊計劃等，而該行相對看好銀娛，因銀娛擁有大量超高檔酒店、優質中場產品、穩健財政狀況、疫後復甦能力較強。

至於大摩亞太區焦點股名單，則加入新鴻基地產 （00016） 及銀娛，剔除永利澳門及中遠海控。大摩解釋，新地在可持續發展上得分較高，過去十年即使經常性收入及每股派息不斷增長，新地估值一直被下調，股價維持於80至140元區間上落。該行指，縱使新地股價未來缺乏明顯的估值重估，但少許的重估也足以令其股價跑贏。

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編輯：陳韻妍