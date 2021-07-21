藥明生物2269又配股 股價算硬淨　前景點分析

藥明生物 （02269） 主要股東再度減持，拖累藥明生物股價今早一度跌超過4%，低見131.8元，其後跌幅略為收窄，中午收報133.7元。有散戶表示，於111元買入藥明生物，應否沽貨止賺。盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）這樣建議。

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