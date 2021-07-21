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【求職貼士】求職撰寫履歷表　成功要刪去不需要的六項內容？

商業 13:23 2021/07/21

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求職者撰寫履歷時，如何將一字一句都寫在重點上？（資料圖片）

求職者見工寫履歷，難免擔心會有寫不好、寫不夠的地方。若參考網上的履歷表格式，又擔心被人發現，讓人感到沒有誠意。如何將一字一句都寫在重點上？

據CNBC報道，有專門教授撰寫履歷的公司，公布履歷沒有需要的部份，包括：

1. 與職位不相關的興趣和習慣
負責招聘的經理，在查閱求職者履歷時，只會尋找與要求相關的內容。並舉例，倘若求職者應聘金融業，興趣是投資加密貨幣，會是加分項目。

相反，倘若求職者應聘醫療相關行業，興趣是投資加密貨幣，則是無關的項目，並不需要包含在履歷之中。

2. 過多非技術技能
一般而言，求職者列出太多難以評核的非技術技能，會失去可信度。故舉例並建議求職者，倘若要說明自己擅長同時兼顧多項事情，不如使用可量化的例子，如「從始至終負責多個項目」，並舉出讓項目的成效。

3. 工作經歷
求職者若非畢業生列或工作逾數十年的資深管理層，列出曾擔任的職位時，只須填寫4至5項相關的工作經驗，而橫跨的年份亦不應超過10至15年。

因為負責招聘的經理，不會關心過去與職位無關的工作經驗。若求職者希望成功獲聘，建議詳細列明近期從事相關工作時，負責的項目或活動。

事實上，求職者要留意撰寫在履歷上的內容外，還要小心其他細節和行文，包括：

4. 用字
避免使用「我」、「我們」，皆因履歷已代表屬於求職者。故建議撰寫時，可減少使用「我」等的字眼。例如：「我管理5個下屬」，轉為「管理5個下屬」。

5. 電子郵箱
科技進步令部份電子郵箱已較少人使用。在撰寫履歷時，要避免使用過時的郵箱，例如Hotmail等。若有任何疑問，則使用Gmail或Outlook等郵箱。

6. 照片
除非面試影視業的演員，否則毋須包含個人照片，皆因會存有潛在的缺點，造成無意識的偏見。例如：照片中的衣著、性別、種族或貌，都會影響他人的選擇。

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責任編輯：馬意文

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