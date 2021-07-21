▲ 【5G手機】外電：蘋果明年不會再推4G手機 改以廉價版5G iPhone SE取締

《日經新聞》引述消息報道，蘋果公司Apple（美：AAPL）擬於明年開始，不會再推出任何型號的4G手機，而推出5G手機同時，會繼續出售廉價版5G手機型號iPhone SE。報道指，蘋果會於今年8月推出一系列的新iPhone，與疫情前的計劃相同。

蘋果據報要求今年新iPhone增產兩成，詳見【下一頁】

報道指，蘋果明年不會推出新型號的iPhone Mini，因小屏幕手機難以吸引消費者，但廉價版5G iPhone廉價版將於明年上半年面世，採用蘋果專用的A15處理器，與今年推出的iPhone採用同一芯片。

與其他SE型號相似，蘋果的廉價版5G iPhone會像新型號的iPhone 8，擁有4.7守液晶體屏幕。

蘋果在5G手機競賽中起步較遲，競爭對手三星電子、Oppo、小米 （01810） 及華為早於2019年推出5G手機，但首部5G iPhne則要待到2020年才面世。

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編輯：陳韻妍