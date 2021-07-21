Tiffany告Costco賣「冒名鑽戒」　8年訴訟終和解收場

▲ Tiffany & Co. 在 2013 年情人節期間起訴零售商好市多（Costco）商標侵權和假冒，稱對方自行銷售帶有「Tiffany」名稱的鑽戒。（AFP）

珠寶首飾品牌 Tiffany & Co. 在 2013 年情人節期間起訴零售商好市多（Costco）商標侵權和假冒，稱對方自行銷售帶有「Tiffany」名稱的鑽戒。不過，雙方在本周一已達成和解，結束長達 8 年的訴訟。

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據《路透社》報導，在 2017 年經陪審團審判後，Tiffany & Co.獲賠 2,100 萬美元（約1.6億港元），但曼哈頓聯邦上訴法院在去年 8 月駁回此判決。初審時，一名法官認為 Costco 售賣有爭議的戒指，需要負起責任。但 Costco 則聲稱「Tiffany」已經成為一個通用術語，只是用來描述鑽戒的鑲嵌法。但上訴法院認為，Costco 的行為是出於善意，加上其消費者可以判斷且意識到 Tiffany & Co. 並未製造或准許 Costco 出售品牌的鑽戒。

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據法庭文件顯示，在訴訟期間估計仍有 3,349 名顧客在 Costco 購買了「Tiffany」戒指。Costco 律師 David Bernstein 表示，兩間公司「友好地解決了糾紛」，而 Tiffany & Co. 也發表類似的聲明，但未有披露雙方的和解條款。

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記者：廖淑瑩