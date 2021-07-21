【NBA總決賽】公鹿4比2擊敗太陽 50年後再成總冠軍

▲ Giannis Antetokounmpo成為總決賽最有價值球員。

美國國家籃球協會（NBA）總決賽在香港時間周三（21日），舉行關鍵第6場賽事。東岸的密爾沃基公鹿成功取勝，以總比數4比2，擊敗西岸的鳳凰城太陽，睽違50年後再次成為NBA總冠軍。

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大比分一度落後至0比2的公鹿，在第6戰憑當家球星﹑希臘怪物「字母哥」Giannis Antetokounmpo豪取50分﹑14個籃板及5個封阻，成功以105比98擊敗由Devin Booker及Chris Paul帶領的太陽，同時總比分以4比2反勝對手，相隔50年再度封王。

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曾在東岸決賽因傷缺陣的「字母哥」，在總決賽中交出極為亮麗的數據，取得3場最少40分及10籃板的出色表現，成為今屆總決賽的最有價值球員。「字母哥」亦是第5位贏得總決賽最有價值球員的國際球員。

「字母哥」亦是繼籃球之神米高佐敦（Michael Jordan）後，唯一一位取得常規賽最有價值球員﹑總決賽最有價值球員﹑年度防守球員及明星賽最有價值球員四大個人殊榮的球員。

責任編輯：吳漢培