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今日推介贛鋒鋰業 ｜恒大汽車、吉利、比亞迪、廣汽、長汽最新部署（立即觀看）

股市 13:00 2021/07/21

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恒生指數中午收報27159點，跌100點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介贛鋒鋰業 （01772） ，另亦會分析恒大汽車 （00708） 、吉利 （00175） 、比亞迪 （01211） 、廣汽 （02238） 、長汽 （02333） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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港股 贛鋒鋰業（01772） 恒大汽車（00708） 吉利汽車（00175） 比亞迪股份（01211） 廣汽集團（02238） 長城汽車（02333） 香港

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【港股市況】恒指午後初段跌逾100點　長汽績後升逾14%、贛鋒鋰業升逾11%破頂（不斷更新）

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