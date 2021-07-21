【本港疫情】港府：現行社交距離措施維持至8月4日

港府今日（21日）宣布，繼續維持大部分現行的社交距離，並引入「活動場所」作一類表列處所，更清晰地列明適用於個別活動的限制及規定，讓社交及經濟活動繼續在可控的情況下有序地恢復。這些指示及指明將由7月22日凌晨零時起生效，為期14天，直至8月4日（指明期間）。

政府統計處：本港最新失業率跌至5.5% 連續4個月回落：【下一頁】

食物及衞生局發言人表示：「在過去一段時間，不少社交及經濟活動已經在兩個階段的『疫苗氣泡』放寬社交距離措施下陸續恢復，讓市民大眾可以慢慢回復正常生活。」

同時，當局亦表示，如香港能盡快提高疫苗接種率，以達致群體免疫所需水平，將有望進一步放寬社交距離措施，讓香港早日回復常態。雖然政府已採購足夠劑量的科興和復必泰疫苗供全港市民接種，但全球的疫苗供應持續緊張，藥廠現時供港的貨量十分不穩定，甚至有可能出現短缺的情況。因此，市民不應再持觀望態度，應把握時間趕緊接種，盡早得到疫苗的保護。

【周末好去處】荃灣海濱單車徑全面開通 全長3.2公里供市民使用：【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐