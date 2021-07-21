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[異動股]長城汽車發盈喜 上半年多賺逾兩倍 半日踩油升近15%

股樓投資 13:34 2021/07/21

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長城汽車(02333)發盈喜，預期截至6月30日止中期業績快報，根據《中國企業會計準則》編製，純利34.98億元（人民幣．下同），同比增逾兩倍，每股盈利0.38元。扣除非經常損益的淨利潤28.31億元，升2.53倍。受消息刺激，長汽開市後股價踩油，至中午大升14.6%,收報36.25港元。　

　【下半年部署】瑞銀維持MSCI香港指數12300點目標 推介8隻最喜愛港股 中銀國際另薦18隻首選港股   詳情請看【下一頁】　

長汽指，上半年營業收入621.59億元，升73％，營業利潤升2.14倍，加權平均淨資產收益率6.07％，增加４.01個百分點，而期內淨利潤同比增加主因整車銷量及毛利增加所致，通過持續踐行品類聚焦戰略，加大國際市場開拓力度，推進新能源與智慧化發展，產品結構得以進一步優化，盈利能力持續改善。

另外，據中國汽車工業協會整理的海關總署公布的數據分析，2021年上半年，汽車商品進、出口金額均呈較快增長。上半年，汽車商品進出口總額991億美元，同比增長61.3％。其中汽車商品進口金額483.2億美元，同比增長５56.5％；汽車商品出口金額507.8億美元，同比增長66.2％。　

【下半年部署】 2021下半年 值得留意的10大新經濟股  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

長城汽車（02333） 港股

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