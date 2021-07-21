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【螞螞集團】天弘餘額寶上季管理資產降至近5年底　較高峰期腰斬逾半

股市 12:11 2021/07/21

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【螞螞集團】天弘餘額寶貨上季管理資產降至近5年底　較高峰期腰斬逾半

受內地加強監管影響，阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團的貨幣市場基金管理資產跌至近5年來最低水平。外電報道，截至6月底止，天弘餘額寶貨幣市場基金管理資產為1204億美元，較首季跌20%，並降至2016年底最低水平，並較2018年高峰大減一半。

阿里巴巴創辦人馬雲是天弘基金最大股東。去年秋季，螞蟻IPO被叫停前，該基金管理資產達1800億美元。至去年底，中國近一半人口曾投資餘額寶。許多人將錢存入餘額寶的數字錢包中，在消費前賺取收入。

該基金在2018年初高峰期，曾管理1.69萬億人幣資產，以目前滙率計，即相等於2606億美元，是當時全球最大的貨幣市場基金。過去基金通過購買銀行存款證和其他高息產品，來產生遠超過中國銀行存款利率的回報。

不過，螞蟻集團上市觸礁後，餘額寶亦面臨監管壓力。今年4月份，作為螞蟻五點整改的一部分，中國金融監管機構責令螞蟻進一步減少旗艦基金的管理資產。

相關文章：【金融科技監管】螞蟻集團等網絡平台據報須明年底前完成個人徵信業務整改

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編輯：吳敏芳

基金 螞蟻金服 螞蟻集團（06688） 馬雲 阿里巴巴

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