【數碼轉型】奢侈品牌進軍科技界成大勢　LV推出藍牙喇叭　

▲ LV Horizon Light Up Speaker售價為 2,890 美元（約22,460港元）。（ Louis Vuitton）

愈來愈奢侈品牌推出科技用品，LV （Louis Vuitton）似乎看準當中商機，頻頻推出新產品。繼早前推出行李追蹤器、智能手錶後，品牌最近推出藍牙喇叭 LV Horizon Light Up Speaker。這個外型像 UFO 的藍牙喇叭，售價為 2,890 美元（約22,460港元）。

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LV Horizon Light Up Speaker 的設計靈感是來自 LV 的著名包款 Toupie，外型與 UFO 相似，可以手提或斜放，也可將其放置在專用的充電底座中。喇叭中間的圈環上有可以亮起的 LOUIS VUITTON 字樣，而在產品的斜面也印有以皮革製成的品牌標誌性花紋。

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藍牙喇叭配備一個 3 厘米的的低音單元和兩個 0.75 厘米的高音段元，並支援 360 度環繞聲效。它搭載高通 QCS 404 晶片，同時支援藍牙 5.1、Wi-Fi、AirPlay 2 和騰訊 Qplay。藍牙喇叭單次充電最多可運行 15 小時，並可用 USB-C 能進行最高 36W 的快充，目前產品已在 LV 香港官網售進行預售。

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記者：廖淑瑩