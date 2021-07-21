【ET午市精點】恒指穿27000點後反彈 多項反壟斷行動出台 股市 11:45 2021/07/21 分享： 港股今早表現偏軟，恒生指數早段一度失守二萬七千點關口，低見26971點。國務院出招，印發文件明確五方面25項重點任務，其中金融領域重點，推進公平競爭審查全覆蓋，對壟斷和不正當競爭進行規範治理。對港股氣氛有何影響？光大新鴻基證券策略師伍禮賢於「ET午市精點」為你分析。 立即收看：https://video.hket.com/video/3011865 欄名 : ET午市精點 最新專欄文章 更多 【ET午市精點】恒指急挫過600點 新經濟受壓 解禁潮將至 2021/07/19 【ET午市精點】恒指急挫過600點 新經濟受壓 解禁潮將至 【ET午市精點】恒指走勢反覆 消息帶動港交所、小米 2021/07/16 【ET午市精點】恒指走勢反覆 消息帶動港交所、小米 【ET午市精點】恒指修復28000點 解讀中國次季GDP 2021/07/15 【ET午市精點】恒指修復28000點 解讀中國次季GDP 【ET午市精點】恒指力守27700點 數據市現觀望氣氛？ 2021/07/14 【ET午市精點】恒指力守27700點 數據市現觀望氣氛？ 【ET午市精點】恒指彈五百點 快手（1024）先跌後急升 2021/07/13 【ET午市精點】恒指彈五百點 快手（1024）先跌後急升 金融 恒生指數 反壟斷 指數 港股 壟斷