【ET午市精點】恒指穿27000點後反彈 多項反壟斷行動出台

港股今早表現偏軟，恒生指數早段一度失守二萬七千點關口，低見26971點。國務院出招，印發文件明確五方面25項重點任務，其中金融領域重點，推進公平競爭審查全覆蓋，對壟斷和不正當競爭進行規範治理。對港股氣氛有何影響？光大新鴻基證券策略師伍禮賢於「ET午市精點」為你分析。

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