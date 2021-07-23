【互聯網監管】網信辦約談快手、騰訊等　責令限期整改傳播兒童軟色情表情包等問題　快手跌6%（附短片）

▲ 【互聯網監管】網信辦約談快手、騰訊等 責令限期整改傳播兒童軟色情表情包等問題

內地繼規管網絡安全後，再進一步整治未成年人上網的行動。網信辦早前指，為營造未成年人良好上網環境，有效解決網絡生態突出問題，即日起啟動「清朗‧暑期未成年人網絡環境整治」專項行動，主要解決7類網上危害未成年人身心健康的突出問題。網信部門依法約談快手 （01024） 、騰訊 （00700） 、淘寶、新浪微博等負責人，責令限期整改傳播兒童軟色情表情包等問題，責令限期整改，全面清理處置相關違法違規信息和賬號，並對平台實施罰款處罰。

快手 （01024） 周五（23日）早段跌6.7%，報135.4元，低見134.2元。嗶哩嗶哩 （09626） 現跌7.4%，報836元，成交額達1.92億。

解決7類網上危害未成年人身心健康的突出問題

7大問題包括（1）直播、短視頻平台涉未成年人問題：嚴禁16歲以下未成年人出鏡直播，嚴肅查處炒作「網紅兒童」行為，禁止誘導未成年人打賞行為，防止炫富拜金、奢靡享樂等對未成年人形成不良導向。

（2）未成年人在線教育平台問題：全面清理在線課程中色情低俗、血腥暴力及其他導向不良內容，嚴禁推送網絡遊戲、低俗小說、娛樂直播等與學習無關的廣告信息，及時處置互動評論區攻擊謾罵、教唆不良交友等內容

（3）兒童不良動漫動畫作品問題：清理散佈暴力血腥、暗黑恐怖、教唆犯罪等內容的「邪典」視頻，認真核處存在角色著裝暴露、情節色情低俗、場面血腥恐怖以及其他易引發未成年人模仿的危險行為等問題的兒童動漫動畫作品。

（4）論壇社區、群圈等環節危害未成年人問題：清理利用兒童形象製作的軟色情表情包，嚴查教唆誘導未成年人自殺約死、拍攝交易色情低俗視頻的群組賬號

（5）網絡「飯圈」亂象問題：持續推進「清朗·『飯圈』亂象整治」專項行動，整治誘導未成年人應援集資、高額消費、投票打榜、互撕謾罵、拉踩引戰、刷量控評等行為。

（6）不良社交行為和不良文化問題：嚴防網上不良社交行為和不良文化現象形成不良導向、扭曲青少年價值觀，堅決查處人肉搜索、人身攻擊、惡意舉報等網絡欺凌和暴力行為

（7）防沉迷系統和「青少年模式」效能發揮不足問題：排查解決網站平台防沉迷系統問題漏洞，解決「青少年模式」入口不顯著、識別不精準、專屬內容不夠豐富、應用效果不佳等問題，進一步優化模式效能，著力防止未成年人沉迷網絡。

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