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【東京奧運】確診增至71人 奧組委不排除最後一刻取消

環球社會熱點 11:59 2021/07/21

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日本東京奧運將於周五（23日）開幕，但先後有多位奧運相關人員確診新冠肺炎，使人憂慮舉辦東奧的安全。東京奧組委秘書長武藤敏郎周二（20日）表示，會密切新冠肺炎疫情，不排除最後一刻取消舉辦奧運可能性。

主辦國有權新增比賽項目 邊5項被納入今屆奧運？ 【下一頁】

距離東京奧運開幕禮只有兩日，東京奧組委秘書長武藤敏郎周二指，無法預測新冠肺炎感染人數，但將密切監察疫情情況，有必要時會再次舉行五方會談，商討應對方案。武藤敏郎更強調，不排除最後一刻取消舉辦奧運可能性。

東京衛生專家涉谷健司表示，奧組委原定的防疫氣泡應可保護遊客、運動員、記者等，但與奧運相關人士卻陸續錄得確診，相信奧運防疫氣泡已爆破。

難民隊再度出戰 29選手獲選參賽 【下一頁】

東京周二單日新增1,387宗新冠肺炎感染病例，確診數字創自1月21日以來第2高。與此同時，與奧運相關的人員感染新冠病毒人數持續上升，截至周二為止，有71宗與東京奧運相關人士的確診個案。

捷克奧委會周二宣布，沙灘排球隊教練諾施 （Simon Nausch） 於奧運村內的檢測呈陽性，成為第3名捷克奧運代表團確診人士。他已離開奧運村，並正接受自我隔離。

責任編輯：郭麗明

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