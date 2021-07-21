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【券商點睇】A股短期難現單邊升市　券商呼籲不要高追

股樓投資 12:25 2021/07/21

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外圍股市動盪，中國股市反而表現平靜。國內券商不約而同預計A股維持上落市格局，呼籲「高拋低吸」、「不要追高」。

【上車盤】樓齡不夠30年　行4分鐘到港鐵站　進駐灣仔只用425萬，請按【見下頁

海通證券指出，A股指數整體上還是區間震蕩的走勢，維持上證指數在3300至3800點運行的區間判斷，操作上，輕指數重個股，可以繼續關注成長性和景氣度都較高的板塊，包括半導體、新能源、生物醫藥、釀酒，以及受惠三孩政策的板塊，建議逢低關注，以低吸為主，盡量不要追高。

【大行點睇】中國新股規定增加市佔率 大摩提高港交所目標價，請按【見下頁

東吳證券又指，北向資金繼續維持一定幅度的淨流入，說明對後市行情並不悲觀，指數短期難有大幅上行或下行的空間，預計仍將保持震盪格局。當下市場將繼續呈現出板塊局部輪動局面，投資者應以高拋低吸熱門板塊的策略為主。
 

【延伸閱讀】下半年部署：2021下半年值得加注的10隻收息股，請按【見下頁

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記者：林衛

上落市 低吸 上海證券交易所綜合股價指數 中國 A股

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