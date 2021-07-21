【盈喜板塊】煤炭股上半年盈喜比例高 下半年仲有無咁好景？

截至周三（20日）收市，A股共有17家煤炭公司披露上半年業績預告，盈喜公司佔12家，占比達70.59%，當中有6家公司淨利潤預增幅度達10倍以上，成績相當省鏡。

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究其原因，業績受惠煤價上漲，呈價量齊升的情況，成因來自多方面的，包括下游需求整體向好，全社會用電量持續攀升；煤炭供應增量空間有限，出現階段性供應偏緊現象等，預計下半年國內動力煤供需偏緊情形將有所緩解，煤價將以高位運行為主。

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據上市公司披露的行業狀況，未來的煤炭價格隨着國內供需情況的變化，預計下半年價格雖低於上半年水平，但仍會在高位徘徊，一方面中國政府提出緩解大宗商品上漲壓力，另一方面發改委及國家能源局也都通過各種政策要求各煤炭企業嚴格按照核定產能組織生產。

綜合煤炭總體需求形勢，考慮到入夏後用電量會逐步增加，以及年底供暖等季節性因素影響，預計今年煤炭價格仍有極大可能在較高位置波動。

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記者：林衛