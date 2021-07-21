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英國邊境官員傳被下達新指引 「鬆手」檢查入境者健康狀況

環球社會熱點 11:33 2021/07/21

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英國早前宣布放寬旅遊限制，開放從「黃區」返回的入境人士免除強制隔離。但有消息人士透露，因入境人數過多，英國邊境部門被下達新指引，要求「鬆手」檢查入境人士的健康狀況。消息人士批評，新指引無視新冠疫情風險。

英國人爭住去「黃區」旅行 機票預訂量升4倍 【下一頁】

英擬讓已打針外國人 免隔離入境 【下一頁】

英國《衛報》獲消息人士爆料，指英國邊境官員接獲新指引，不再要求定期檢查入境者的追蹤表格﹑登機前的檢測結果或是入境後2及8日的檢測。當電腦系統未有入境者的追蹤表格資料，指引亦建議無需檢查或詢問，除非入境者出現任何不合作的舉動。入境者使用電子通關時未顯示有追蹤表格資料，相關官員亦不需親身處理及檢查。

消息人士指出，由於電腦系統不勝負荷，難以處理因新措施下衍生的大量從「黃區」返回的入境人數，檢查需求急增，所以下達新指引，減少民眾入境時的等候時間。

據悉，新指引中亦有解釋改變的原因，稱航空公司的檢查相當仔細及充分，所以英國海關部門可以免除重覆檢查。然而，消息人士對此大為質疑，指出曾經有確診者因為檢查不力，成功登機前往英國。消息人士更批評新指引既無視新冠疫情風險，亦無採取合適措施，舒緩英國解封迎來的入境人潮。

責任編輯：吳漢培

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