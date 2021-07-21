【美國疫情】白宮認職員確診 完成疫苗接種都中招

美國有媒體早前報道，1名美國白宮職員及美國眾議院議長佩洛西發言人染疫，兩人皆已完成新冠疫苗接種。美國白宮發言人普薩基確認事件，但以隱私為由拒絕透露涉事員工職位。普薩基表示，若有高級職員確診，白宮會主動公布消息。

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美國政治新聞網站Axios報道，1名白宮職員及佩洛西（Nancy Pelosi）1名發言人，完成接種新冠疫苗後染疫。普薩基（Jen Psaki）其後承認報道內容，指涉事白宮職員已按防疫規定未再返回白宮，現時症狀輕微。

白宮追蹤接觸者後確認，確診職員近期未曾接觸美國總統拜登（Joe Biden）或其他高級職員。普薩基以涉及個人隱私為由，拒絕透露確診職員所屬部門等資料。她指白宮會按照規定，一旦高級職員確診，會主動發布信息。

普薩基表示，事件正好反應新冠疫苗有效，完成疫苗接種人士即使確診，症狀亦十分輕微，有效降低重症及住院機會。白宮亦會定期檢測員工狀況，與拜登會面人士需定期接受檢測，並嚴格遵守美國疾病管制與預防中心（CDC）的防疫指引，保持社交距離及佩戴口罩。

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上周51名德州（Texas）民主黨眾議員集體乘坐包機由得州飛往華盛頓，阻止當地議會表決1項由共和黨人提出的限制投票權議案。相關民主黨眾議員曾在飛機上無戴口罩自拍，事後最少6人確診。

據悉，該批民主黨人曾與副總統賀錦麗（Kamala Harris）及國會議員會面。共和黨人指摘，今次事件是由民主黨引起的超級傳播事件。普薩基否認是次為超級傳播事件，並指賀錦麗與有關民主黨人會面後曾接受檢測，結果呈陰性反應。

責任編輯：李俊儀