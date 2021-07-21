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【恒大危機】第三季償債高峰期將至 房企財政面臨大考驗

股樓投資 13:05 2021/07/21

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恒大危機的陰霾籠罩股市，雖說普遍認定恒大「大到不能倒」，惟依然擔心影響力會波及其他房企。由於第三季乃房企償債高峰期，相信房企資金鏈將面臨考驗，形成不確定性。

【盈喜板塊】煤炭股上半年盈喜比例高 下半年仲有無咁好景？，請按【見下頁

數據顯示，7至9月房企債券到期總規模分別達1,120.3億元（人民幣，下同）、953億元及838.5億元。內地報道指，有些房企為了保證現金流，不惜延遲了2020年利潤分配實施時間。
融資規模下滑，是房企水緊的原因之一。今年首6個月房地產行業共融資1.11萬億元，同比下降8.1%，融資收緊態勢明顯。其中，信用債實現融資3,323.8億元，海外債融資1,899.3億元，信托融資額合計3,379.8億元。債券發行仍為房企的主要融資形式，海外債及信托融資額快速下滑。

【恒大危機】 恒大湖南項目獲准恢復預售 內房震盪未停 20隻股全日走勢一覽，請按【見下頁

從公司債券發行情況看，房企之間融資成本較為分化，部分房企融資成本低，新增融資成本在3%上下浮動，且融資期限較長，主要集中在國有大中型房企。但部分房企融資成本較高，且融資期限較短，如上坤地產（06900）擬發行2022年到期的2.1億美元綠色優先票據，票面利率為12.25%。

目前，市場觀望房企能否渡過第三季難關，至第四季償債規模將大減，料可紓緩市場壓力。數據顯示，10至12月債券到期規模較第三季度明顯下降，月度到期均值為619億元，房企債券償債壓力呈先緊後鬆。

【延伸閱讀】下半年部署：2021下半年值得留意的10大新經濟股，請按【見下頁

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記者：林衛

板塊 上坤地產（06900） 恒大 民企內房股 股票

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