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【三孩政策】內地全面開放三胎限制　三胎概念股走強、好孩子升半成

股市 11:02 2021/07/21

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【三孩政策】內地全面開放三胎限制　三胎概念股走強、好孩子升半成

《新華社》昨（20日）發布中共中央的文件《關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定》全文。《決定》提出實施一對夫妻可以生育三個子女政策，並取消社會撫養費等措施，清理和廢止相關處罰規定，配套實施生育支持措施。三胎概念股早段走強。中國聖牧 （01432） 曾升17%，現升6%，最新報0.69元；好孩子國際 （01086） 現升5.3%，最 新報1.8元；中國飛鶴 （06186） 漲1.9%，錦欣生殖 （01951） 升0.7%。

《決定》宣布，取消取消社會撫養費，清理和廢止相關處罰規定，並將入戶、入學、入職等與個人生育情況全面脫鉤。依法依規妥善處理歷史遺留問題。對人口發展與經濟、社會、資源、環境矛盾較為突出的地區，加強宣傳倡導，促進相關惠民政策與生育政策有效銜接，精準做好各項管理服務。

《決定》提出主要目標，到2025年，積極生育支持政策體系基本建立，服務管理制度基本完備，優生優育服務水平明顯提高，普惠托育服務體系加快建設，生育、養育、教育成本顯著降低，生育水平適當提高，出生人口性別比趨於正常，人口結構逐步優化，人口素質進一步提升。

到2035年，促進人口長期均衡發展的政策法規體系更加完善，服務管理機制運轉高效，生育水平更加適度，人口結構進一步改善。優生優育、幼有所育服務水平，與人民群眾對美好生活的需要相適應，家庭發展能力明顯提高，人的全面發展取得更為明顯的實質性進展。

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【三孩政策】三孩概念股回吐 好孩子國際跌一成、錦欣生殖挫6%

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編輯：吳敏芳

港股 中國聖牧（01432） 好孩子國際（01086） 人口 經濟 生育

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