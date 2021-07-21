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【DSE放榜】財庫局7.28推FIRST畢業生版　涉200職位

Hot Talk 10:58 2021/07/21

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【DSE放榜】財庫局7.28推FIRST畢業生版　涉200職位

財庫局局長許正宇撰網誌，提及今日為中學文憑試放榜日，稱公開考試只是年青人成長旅途上的中轉站，籲年輕人有清晰的目標和奮發圖強，不論成績都可掌握手中。他也借題提及財庫局近期的創造職位計劃，包括推出專為2019至21年大學畢業生的「金融服務業創職位計劃（FIRST）」，涉及200新職位，7月28日（星期三）接受申請，由金發局公布計劃細節和申請程序。

許正宇形容新計劃為「FIRST畢業生版」，涵蓋銀行、證券、保險、強積金、會計及信託業。每名合資格僱主最多可獲資助兩個新增職位，資助金額上限為每個職位每月10,000元，為期12個月，在提交申請當天或之前，有關畢業生須已經獲得聘用及就職，職位亦須為公司的僱員總數帶來「淨增長」。

李律仁：香港營商環境和地位沒受影響 金融業沒有食老本，可見【下一頁】

許正宇指，香港融服務業共僱用276,900人，佔就業人口7.6%，稱財庫局為培育年青金融人才創造了不少職位空缺，包括從FIRST計劃資助1,500個職位，也循「抗疫基金金融科技人才計劃（FAST）」支援1000個職位。

他也提到港府提倡的「大灣區青年就業計劃」，目前已有超過400個銀行及會計等金融服務業的相關職位。他表示，疫情後行業面臨轉型，如金融科技和綠色金融，結合內地十四五規劃、大灣區發展都帶來機會。

相關文章：

【拜登警告】財庫局列14項金融數據　「國安法以來香港金融市場生氣勃勃」

【失業貸款】財庫局：批出逾1.4萬宗申請　總貸款額超過10億元

【金融就業】財庫局金發局再推「FIRST」金融創職計劃　涉200新職位

編輯：麥德銘

就業 金融服務 許正宇 金融 大灣區 DSE

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