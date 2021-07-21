貝索斯完成太空旅行 大讚「最美好的一天」

全球首富貝索斯（Jeff Bezos）乘坐旗下太空探索企業藍色起源（Blue Origin）的火箭上太空，體驗無重狀態後成功返回地面，標誌太空旅行商業化再行向前邁進一大步。

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貝索斯重返地面後，即向在場人士表示，

「今日是最美好的一天。」

（It was the best day ever）

稱自己感覺「難以置信的良好」（unbelievably good），並大肆歡呼，分享完成太空旅行的喜悅。

貝索斯今次旅程後的記者會上，加強他對抗氣候危機的信念，利用藍色起源研發的新謝潑德火箭（New Shepard）作為保育地球，走入太空的踏腳石。貝索斯希望透過太空旅行，幫助藍色起源研發次階段的重型火箭「新格倫」（New Glenn），最終達成外太空旅遊。

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至於會否再次作太空旅行，貝索斯肯定地表示一定會，打趣地問補充燃料需要多長時間，要求立即再次出發。

新謝潑德火箭（New Shepard）於美國時間周二上午約9時15分（香港時間20日9時15分）在德州西部一個發射場升空。攀升至離地76公里時，載着貝索斯與弟弟馬克（Mark Bezos）、82歲的前女太空人豐克（Wally Funk）及18歲富二代學生德門（Oliver Daemen）的太空艙與之分離，再持續上升至離地106公里。其間有數分鐘的時間會達致零重力狀態，4人享受置身太空的感受。

責任編輯：吳漢培