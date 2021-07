貝索斯完成太空旅行 大讚「最美好的一天」

全球首富貝索斯(Jeff Bezos)乘坐旗下太空探索企業藍色起源(Blue Origin)的火箭上太空,體驗無重狀態後成功返回地面,標誌太空旅行商業化再行向前邁進一大步。

貝索斯重返地面後,即向在場人士表示,

「今日是最美好的一天。」

(It was the best day ever)