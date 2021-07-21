【iPhone生產】鄭州降雨破歷史紀錄、12人死、十萬人疏散　鴻海：工廠設施未受影響 （多圖）

河南省遭遇極端暴雨 ，全省多地昨天單日降雨量打破歷史新高，省會鄭州市陷入一片汪洋，馬路變河道，地鐵全線停運，部分地區用電中斷，災情慘重。鄭州市進入特大自然災難一級戰備狀態，是自建國以來首次。當地是全球最大iPhone生產基地，鴻海精密旗下的一家大型工廠坐落在鄭州。鴻海表示，已啟動緊急防洪計劃，迄今為止，工廠設施沒有受到直接影響。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

新華社報導，截至周二下午5點，鄭州過去24小時降雨量達到457.5 毫米，其中20日下午4時至5時，鄭州本站降雨量達201.9毫米，是自有氣象記錄以來，單日降雨量突破歷史極值，及單小時降雨量超過日歷史極值。

市委宣傳部在官方微博「鄭州發布」證實，地鐵水浸事件最少12人死亡，5人受傷送院。政府已調派解放軍和消防指戰員數千人次參與搶險救援 ，並已疏散10萬人。

相關文章：【蘋果股價】蘋果股價創新高 據報將推出「先買後付」計劃、iPhone年產增至9000萬部

【蘋果AAPL】蘋果據報要求今年新iPhone增產兩成 冀用戶升級換機

【蘋果AAPL】iPhone 12系列僅7個月銷量破一億部 iPhone 6以來最成功新機

編輯：吳敏芳

（第二版加鴻海回應）