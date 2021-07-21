亞洲2021年下半年展望

全球宏觀經濟數據持續改善、疫苗接種率提高和經濟逐步復甦，預計會繼續支持全球和亞洲的經濟下半年穩健增長。中國企業盈利能力和出口數據改善，儘管全球供應鏈近年受到衝擊，但是中國和其他亞洲製造業國家佔全球出口份額有所增加，而且有望受惠於持續增長的貿易量。同時，隨著全球製造業結構向高附加值的方向轉型，中國科技發展領先優勢相信會有利中國科技產業，例如晶片製造和電動車產業的發展。

然而，新冠疫情的發展仍然是影響近期市場前景的重要因素。亞洲在疫苗接種方面落後其他地區，這可能導致一些亞洲國家，尤其是依賴旅遊業的國家的經濟復甦步伐落後預期。 「Delta」變種病毒傳播也可能推遲一些經濟體的復甦。

另外，我們也一直在關注通脹風險。亞洲經濟體在復甦的過程中出現很多不平衡情況，工資增長亦預料需要一段時間恢復。在2021年上半年，雖然中國生產物價指數（PPI） 飆升，但是消費物價指數（CPI）出現 溫和上漲，因此，雖然整體通脹依然穩定，但下游行業的盈利水平相對受壓，然而下半年的情況或會出現變化。從歷史上看，信貸脈衝大約領先 PPI 九個月。在 2020 年末，信貸脈衝達到頂峰，這代表PPI 可能會在下半年開始下降，工業盈利也有機會隨之下降。如果 CPI 進一步上漲，中國通脹風險或會加劇，帶來政策調整的可能性。

在地緣政治方面，拜登政府對中國的態度更趨強硬。美國在人權和地緣政治問題上向中國施壓，也進一步擴大針對中國科技企業的制裁。雖然上調關稅的機會不大，但預料大幅削減關稅的可能性亦不大。

展望下半年，亞洲市場預料將面對更多不明朗因素，但是投資者不應過度悲觀。除了維持分散投資外，仍可從亞洲和中國高收益債券等市場中，尋找平衡收入及風險的機會。鑑於相對穩健的行業基本面、企業去槓桿化和海外債券供應減少，我們對這部分資產在中長期持樂觀態度，同時也關注部分房地產企業的短期消息，或會帶來一定的市場波動。此外，極具吸引力的信貸利差和估值，令亞洲高收益債可提供足夠的緩衝，以應對可能出現的短期信貸利差擴大。我們也會密切關注中國政策方向和變種病毒的進一步發展，並採取靈活的資產配置策略，以減低投資組合的風險。