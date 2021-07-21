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專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

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【港股市況】恒生指數高開轉跌　車股造好、贛鋒鋰業升逾一成破頂（不斷更新）

股市 10:24 2021/07/21

分享：

港股市況不斷更新

美股急速反彈，市場憧憬儲局持續鴿派，不急收水，道指升549點，恒生指數今早開報27339點，升79點。恒生科技指數升0.6%，報7380點。阿里巴巴 （09988） 升逾1%；藥明生物 （02269） 跌逾4%；恒大 （03333） 反彈逾2%；長汽 （02333） 升近5%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

    點擊圖片放大

焦點新聞︰

【反壟斷】監管風暴未完　國務院稱將查處平台壟斷涉醫藥、公用事業、建材、教育

即市走勢︰

【10：22】恒指跌約100點，低見27152點，再次試穿250天綫（27178點）；科指升0.2%，報7351點。

【10：16】半新股奈雪的茶 （02150） 跌逾4%，低見12.86元創上市後新低。＿

【10：15】贛鋒鋰業 （01772） 升幅擴大至逾11%，破頂高見164.2元，成交5.9億元。

【10：09】贛鋒鋰業 （01772） 升逾8%，破頂高見159.4元。

【10：05】中國玻璃 （03300） 升逾8%，破頂高見3.49元。

【10：01】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 升0.6%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌1%；小米 （01810） 跌0.5%。

【09：56】大市再度轉跌約35點。

【09：50】汽車股反彈，比亞迪 （01211） 、吉利 （00175） 3%；廣汽 （02238） 升逾2%；長汽 （02333） 績後升近13%；恒大汽車 （00708） 升半成。

【09：48】貝康醫療 （02170） 升逾7%，高見22元。貝康醫療獲中金予「增持」評級。

【09：46】半新股百得利 （06909） 股價續升13%，高見8.8元再創上市後新高。

【09：43】長汽 （02333） 升幅擴大至一成，高見30.2元。

【09：42】港股開市後曾倒跌，最新再度回升百點。

【09：41】恒大系反彈，恒大 （03333） 早段升逾3%；恒大汽車 （00708） 升逾7%；恒大物業 （06666） 升逾4%；恒騰 （00136） 升逾3%。

【09：37】飛鶴 （06186） 升半成；錦欣生殖 （01951） 升逾3%；好孩子國際 （01086） 升6%；愛帝宮  （00286） 升近4%；貝康醫療  （02170） 升逾7%。《中共中央國務院關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定》正式公佈，決定提到，組織實施好三孩生育政策，到2025年積極生育支持政策體系基本建立。

【09：36】微盟 （02013） 股價再跌逾3%，低見10.42元。

【09：34】長汽 （2333） 早段升幅擴大至逾8%，高見29.7元。

【09：33】大市早段轉跌約30點，報27228點；科指跌近0.1%，報7332點。

【09：32】B&D （01780） 復牌升逾三成，破頂高見3.99元。B&D公布，董事會接獲售股股東峰勝控股通知，於本周一（19日）售股股東與潛在買方訂立諒解備忘錄，若落實交易或致控制權變動。

【09：31】中國聖牧 （01432） 升逾12%，高見0.76元，成交近1.1億元。

【09：30】中譽集團  （00985） 升3%。中譽集團披露，昨日於公開市場收購本金總額為1100萬美元的2024年到期10.5%中國恒大 （03333） 票據。

【恒大股價】中譽斥資逾5300萬元 收購恒大票據

【09：27】藍月亮 （06993） 發盈警，料中期轉虧4400萬元，股價今早低開逾6%，開報7.77元破底。

【盈警】藍月亮料中期轉虧4400萬元　因產品價格體系受干擾、原材料成本上漲

【09：22】恒生指數開報27339點，升79點。恒生科技指數升0.6%，報7380點。阿里巴巴 （09988） 升逾1%；藥明生物 （02269） 跌逾4%；恒大 （03333） 反彈逾2%；長汽 （02333） 升近5%。

【業績│汽車股】長城汽車上半年多賺逾2倍 收入增長7成

【09：13】期指開報27319點，升84點或0.3%。

【08：34】恒指黑期升約133點，報27358點；道指期貨升73點，報34473點。

【07：47】藥明生物主要股東再度減持　折讓6.5%售股套現103億元

【07：45】華潤醫藥斥近8億購永泰生物一成股本　完成後為主要股東

【07：45】港股ADR收報27353點，升93點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報42.03元，跌0.02元或近0.1%；騰訊 （00700） ADR折合報542.86元，升0.36元或近0.1%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美股周一大跌後周二急速反彈。經濟復甦動力受疫情影響，儲局有望持續鴿派，不急收水，道指升幅一度擴大至659點，收報34511點，升549點或1.6%；標指收報4323點，升64點或1.5%；納指收報14498點，升223點或1.6%。

【開市9點半】國務院依法查處平台企業壟斷案件　藥明生物大股東擬配股套現101億

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

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責任編輯︰梁浩碩

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