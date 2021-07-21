【港股市況】恒指黑期升約133點　道指期貨升73點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股急速反彈，市場憧憬儲局持續鴿派，不急收水，道指升549點，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料高開93點，恒指料開報27353點。滙豐 （00005） ADR折合報42.03元，跌0.02元或近0.1%；騰訊 （00700） ADR折合報542.86元，升0.36元或近0.1%。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【08：34】恒指黑期升約133點，報27358點；道指期貨升73點，報34473點。

【07：47】藥明生物主要股東再度減持 折讓6.5%售股套現103億元

【07：45】華潤醫藥斥近8億購永泰生物一成股本 完成後為主要股東

【07：45】港股ADR收報27353點，升93點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報42.03元，跌0.02元或近0.1%；騰訊 （00700） ADR折合報542.86元，升0.36元或近0.1%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美股周一大跌後周二急速反彈。經濟復甦動力受疫情影響，儲局有望持續鴿派，不急收水，道指升幅一度擴大至659點，收報34511點，升549點或1.6%；標指收報4323點，升64點或1.5%；納指收報14498點，升223點或1.6%。

【開市9點半】國務院依法查處平台企業壟斷案件 藥明生物大股東擬配股套現101億

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責任編輯︰梁浩碩